Adl denuncia: “Cuoche delle mense scolastiche abbandonate a loro stesse”

Da circa tre settimane le cuoche degli asili comunali di Busto Arsizio sono tornate al lavoro ma per loro non è stato un buon modo per ricominciare: «Sono considerate l’ultima ruota del carro e questa amministrazione lo conferma ad ogni decisione» – commenta il sindacato Adl che pone l’accento su alcune mancanze da parte di Palazzo Gilardoni.

«In tre settimane non hanno mai ricevuto una mascherina e hanno dovuto sempre procurarsele per conto loro – spiega Fausto Sartorato di Adl – inoltre sono costrette ogni giorno, prima di recarsi sul posto di lavoro, a passare in Comune per misurare la temperatura, costringendo chi non ha un mezzo proprio ad attraversare la città coi mezzi pubblici e ad uscire di casa alle 7 di mattina per rispettare la procedura, con tutti i rischi del caso a loro carico».

Le cuoche – fanno sapere dal sindacato – lavorano tre giorni in cucina dove hanno il compito di sanificare gli ambienti, e due giorni da casa in smart working, seguendo un corso di aggiornamento on line: «Anche per ottenere lo smart working hanno dovuto lottare non poco – conclude il sindacalista – certamente non è questo il modo di gestire queste dipendenti che si trovano in una situazione di isolamento dal resto del personale comunale».