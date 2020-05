Al via il decimo censimento de “I Luoghi del cuore”

È iniziata la 10a edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” indetto dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che invita tutti a votare i luoghi italiani che amano di più e che vorrebbero vedere tutelati e valorizzati. Il progetto racconta il desiderio della Fondazione di continuare a occuparsi con slancio e passione dell’Italia e degli italiani, dando corpo al sentimento di coesione civile che in questi giorni “sospesi” avvertiamo così intensamente.

I luoghi più votati verranno premiati con un finanziamento a fronte della presentazione di un progetto concreto. FAI e Intesa Sanpaolo, dopo la pubblicazione dei risultati, lanceranno il bando per la selezione degli interventi in base al quale tutti i portatori di interesse dei luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti potranno presentare richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria sulla base di specifici progetti d’azione.

Grazie a “I Luoghi del Cuore” il FAI stimola ciascuno di noi ad essere motore di cambiamento per il proprio territorio, unico al mondo per varietà e bellezza. L’augurio è che la partecipazione sia la più estesa possibile, perché il risultato del gruppo supera sempre la somma dei singoli e diventa potenza, energia e forza creativa che si fa azione efficace. Ed è proprio per questo che le Delegazioni FAI presenti in Provincia di Varese si sono unite per dare un sostegno ancora più forte alla campagna.

La nostra provincia, ricca di beni di proprietà del FAI (tra cui Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e Monastero di Torba), è presidiata da ben tre Delegazioni e dai rispettivi Gruppi Giovani: Delegazione e Gruppo FAI giovani Varese, Delegazione e Gruppo FAI giovani Valcuvia, Luino e Verbano Orientale e Delegazione e Gruppo FAI Giovani Seprio. La ricchezza del nostro territorio alimenta l’interesse comune ad intraprendere un progetto congiunto per la sua valorizzazione, animato dalla convinzione che “uniti è meglio”.

La campagna, avviata dai Gruppi Giovani, si svolgerà inizialmente solo via social, con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio all’iniziativa e facendo emergere tutti quei luoghi che hanno bisogno di essere tutelati. Sulle pagine Instagram e Facebook è infatti possibile trovare contenuti informativi sul significato del censimento e una raccolta di proposte rivolta ai followers per raccoglierne le preferenze.

Il successo ottenuto già dalle prime pubblicazioni è un evidente segno di un forte attaccamento al Territorio e di una gran voglia di partecipare all’iniziativa da parte dei cittadini. In questa prima fase, i luoghi verranno sostenuti in maniera congiunta dalle tre Delegazioni e dai rispettivi Gruppi Giovani, mentre in un secondo momento si concentrerà maggiormente l’attenzione sul bene della provincia che risulterà aver avuto il maggior numero di preferenze sul sito www.iluoghidelcuore.it, proseguendo comunque nella campagna di supporto agli altri beni più votati in ogni Delegazione. Il principale obiettivo è mappare i luoghi più amati, riconoscerli come Luoghi del Cuore e farli conoscere a tutti per arrivare ai piani alti della classifica, ma per questo c’è bisogno del sostegno (e del voto) di tutti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO

dal 6 maggio al 15 dicembre 2020

1. Sito www.iluoghidelcuore.it (Data l’emergenza sanitaria, in questa prima fase si voterà esclusivamente on line, utilizzando anche un ampio ventaglio di materiali di condivisione social)

2. Da quando sarà possibile, la raccolta voti avverrà anche attraverso il canale cartaceo, con moduli di raccolta voti dedicati a ogni luogo del cuore, scaricabili dal sito www.iluoghidelcuore.it