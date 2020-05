Al via i test sierologici: 1500 tra Varese e Como

( nella foto la tensostruttura allestita all’ospedale di San fermo della Battaglia)

Sono partiti questa mattina all’ospedale di Varese i test sierologici utili a evidenziare gli anticorpi al Covid19 e se questi hanno reso inoffensiva la carica virale.

Dal 6 maggio, i prelievi ematici partiranno anche nei due punti dell’Asst Valle Olona, cioè a Saronno e a Gallarate . Nei prossimi giorni altri due postazioni verranno aperte a Tradate e a Cittiglio. La Sette Laghi ha individuato ambulatori appositi dove ricevere le persone convocate.

La campagna è destinata ai cittadini che sono stati messi in isolamento fiduciario al domicilio da ATS, a seguito di indagine epidemiologica, o dal Medico di Medicina Generale in quanto pazienti con sintomatologia suggestiva per infezione da COVID-19, al termine della quarantena.

Sono stati individuati circa 1.500 soggetti idonei tra le tre aziende ospedaliere compresa quella di Como. L’esito dei test verrà comunicato ai cittadini interessati con le conseguenti prescrizioni.

Il test sierologico è proposto alle categorie individuate su base volontaria.

ATS Insubria trasmette gli elenchi alle ASST, che tramite il CUP aziendale convocano i cittadini individuati, indicando le sedi per l’esecuzione del test sierologici.