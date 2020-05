Anche a maggio “La Concordia” distribuita gratis online

Anche per il mese di maggio, la parrocchia del Santo Crocifisso di Tradate ha deciso di distribuire online gratuitamente il numero della Concordia. Si tratta dello storico mensile della Comunità pastorale di Tradate che ogni mese viene consegnato nelle case degli abbonati. In via eccezionale viene quindi distribuito gratuitamente online:

Un numero quello di maggio quasi esclusivamente dedicato alla situazione di emergenza dovuta alla pandemia per il virus Covid19. «Il nostro intento – aveva spiegato ad aprile il parroco Don Gianni Cazzaniga – è di aiutare i lettori ad avere, insieme ad una buona informazione sulla vita della Comunità Pastorale, della Chiesa e della vita cittadina, la possibilità di seguire da vicino l’evolversi di questa crisi epocale, per cercare di comprendere quanto sta avvenendo intorno a noi, sia a livello civile che ecclesiale, con la speranza di avviare anche un dialogo più intenso con i nostri lettori, antichi e nuovi».