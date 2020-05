Antonelli: “Non c’era bisogno della manifestazione dei commercianti”

“Tutti noi abbiamo colto il loro grido di dolore, le loro ragioni, ma non avevamo bisogno di questa manifestazione per capirle…“. È così che il sindaco Emanuele Antonelli risponde a quanti in queste ore chiedevano una sua posizione sulla manifestazione che sabato ha portato in piazza Santa Maria decine di baristi e commercianti di Busto Arsizio.

Lo ha fatto pubblicamente con un post su Facebook nel quale il primo cittadino ha detto che “Non condivido la forma, sono due mesi che chiedo di non uscire. Lavoriamo quotidianamente con le associazioni di categoria, abbiamo già fatto, e sempre faremo, il possibile per accogliere le loro richieste…senza il governo però non andiamo molto lontano”.

Ed è proprio contro il governo che il sindaco ha puntato il dito, partendo dalle critiche e perplessità che hanno espresso sia il Partito Democratico (LEGGI QUI) che il Movimento 5 Stelle (LEGGI QUI).

“Al governo ci siete proprio voi -attacca Antonelli- e, d’ora in avanti, girerò a voi, cari consiglieri, le centinaia di messaggi e chiamate che ricevo dai cittadini che non sanno più come fare la spesa e chiedono a me un aiuto economico”.