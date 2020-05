M5S: “Antonelli chiude i parchi, ma consente manifestazioni”

Ha fatto presto ad arrivare il commento di dissenso alla manifestazione dei commercianti che si è svolta nella mattinata in Santa Maria di Piazza a Busto, da parte del Movimento 5 stelle e in particolare dalla consigliera comunale Claudia Cerini.

«Pur comprendendo le ragioni dei commercianti, non credo che sia stato corretto organizzare una manifestazione durante la situazione d’emergenza che vige ancora con un decreto-legge e nei confronti di tutti coloro che stanno rispettando tali regole» ha affermato l’esponente del M5S.

Che ha poi in particolar modo lamentato l’atteggiamento del sindaco Emanuele Antonelli: «Abbiamo chiesto al sindaco se la manifestazione fosse lecita, ma la risposta è stata un silenzio assordante. Anzi, proprio questa mattina ha pubblicato un video sulla pagina Facebook comunicando che i parchi pubblici della città rimarranno chiusi per questioni di sicurezza fino all’11 maggio, nonostante le disposizioni del Dpcm riguardo la fase 2. Questa sicurezza andrebbe rispettata sempre, non a piacimento».

«Vengono multate delle giovani ragazze prima che entrino al lavoro, ma non si presentano nemmeno i vigili ad una manifestazione. Stupisce l’atteggiamento da parte del sindaco e a lui chiediamo una presa di posizione. Nel frattempo sto preparando una mozione affinché già da lunedì ci sia una riapertura graduale dei parchi a cui i cittadini possano recarsi con misure di sicurezza» ha chiosato la consigliera comunale Cerini ricordando che il divieto di assembramento vige fino a lunedì.