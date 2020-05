Atterra l’elisoccorso a Marzio per un uomo colpito da un malore

È intervenuto per soccorrere un uomo colpito da un malore mentre si trovava nella sua abitazione l’elisoccorso che è atterrato a Marzio alle 14.15 di mercoledì 20 maggio.

Sul posto si è recato il personale sanitario intervenuto con l’ambulanza e l’elisoccorso che ha permesso il trasporto d’urgenza all’ospedale di Varese. L’uomo colpito da inferto è arrivato in pronto soccorso non in gravi condizioni ed è stato ricoverato in codice giallo.