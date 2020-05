Bene il primo giorno del nuovo capolinea dei bus, ma ancora troppe le auto che lo “invadono”

Si è svolto tutto sommato tranquillamente, nella giornata di giovedì 21, il passaggio dello storico capolinea dei bus di piazzale Kennedy a quello, provvisorio, di viale Milano.

Gli utenti, già molto informati e organizzati, si sono presentati nella nuova postazione e pochissimi sono stati gli “spaesati” che hanno atteso il loro bus in piazzale Kennedy, dove peraltro erano già in azione le ruspe (Anche durante il mercato del giovedì, che per la prima volta si è svolto al completo) per eliminare le vecchie banchine e fare spazio al mercato, le cui dimensioni sono state ampliate dal distanziamento Covid.

E’ partita quindi senza intoppi questa rivoluzione dei bus a Varese, salvo forse un particolare: memori di quello che era possibile fare nei mesi passati, troppe auto si immettono in un percorso che è ora assolutamente vietato, quello che ora passa davanti al parcheggio bus, per girare a sinistra ed entrare in stazione o fare inversione.

Quelle manovre ormai sono vietate: a dirlo i cartelli verticali ma anche le nuove strisce orizzontali, che indicano come quel percorso sia ormai riservato al “TPL” cioè al Trasporto Pubblico Locale.