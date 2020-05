Da giovedì arriva la nuova autostazione, addio al vecchio capolinea di Piazzale Kennedy

I bus extraurbani traslocano da piazzale Kennedy. Non è un addio, ma solamente un arrivederci contestuale all’avanzamento dei lavori del comparto stazioni: a partire da giovedì 21 maggio 2020, i pullman di colore blu che connettono Varese ai numerosi paesi del Varesotto faranno capolinea di fronte alla stazione FS, più precisamente in viale Milano, nell’area antistante la Confartigianato che ha subito recentemente alcuni interventi di restyling e di adattamento a questa nuova missione.

UNA POSIZIONE “STORICA”

Una missione in realtà già provata nei decenni addietro, se è vero che alcune foto storiche testimoniano come diverse autolinee, ancora tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, partissero proprio da quell’ampio spiazzo, successivamente adibito a parcheggio per le vicine attività commerciali.

Infatti, nella sua attuale conformazione il capolinea di piazzale Kennedy (allora chiamato piazzale Maspero) nasce tra il 1971 e il 1972, quando accolse la quasi totalità degli autobus extraurbani in partenza da Varese: alcune compagnie come Giuliani&Laudi e Castano utilizzavano però la parte alta del piazzale già negli anni precedenti, sin dal periodo della Seconda Guerra Mondiale, mentre le altre autolinee partivano appunto da viale Milano/piazzale Trieste. Da allora la stazione autolinee di Varese è stata utilizzata ogni giorno da oltre 150 corse e migliaia di utenti fino al maggio 2020, quando termina le sue attività dopo 48 anni di servizio.

COME FUNZIONA L’AUTOSTAZIONE DA GIOVEDì 21

Benchè la conformazione dell’autostazione provvisoria assomigli a quella a cui i varesini sono abituati in piazzale Kennedy, con gli autobus parcheggiati a lisca di pesce, in questo caso non sarà consentito accedere ai mezzi in sosta.

In particolare si è realizzato un nuovo marciapiede protetto da barriere volte a separare la zona pedonale da quella operativa del piazzale che è stata a sua volta adeguata e messa in sicurezza per la circolazione e manovra degli autobus.

I passeggeri attenderanno quindi la propria corsa nell’area pedonale del piazzale (che sarà dotata anche di porticato coperto) dove sarà presente un’ampia fermata per la salita a bordo, comune a tutte le linee.

Questa diversa procedura è dettata dalla necessità di garantire sempre gli standard di sicurezza del trasporto pubblico a tutela degli utenti e dell’esercizio nell’area delle stazioni e negli orari di maggior affollamento, anche durante le prossime fasi di cantiere.

Per lo stesso motivo non sarà consentita la discesa dei passeggeri in arrivo che dovranno necessariamente scendere all’ultima fermata disponibile, comunque sempre collocata nel raggio di 200 metri. A tutela della sicurezza di tutti, gli utenti sono invitati a rispettare queste semplici regole di comportamento, a seguire la segnaletica in piazzale e a non camminare nelle aree di manovra degli autobus.

UNA SITUAZIONE TEMPORANEA, IN ATTESA DELLA NUOVA AUTOSTAZIONE

Come spiega l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como-Lecco-Varese, il piazzale della stazione FS, dal lato di fronte alla Confartigianato, è stato di recente adeguato per ospitare la stazione delle autolinee provvisoria durante i cantieri del nuovo nodo di interscambio delle stazioni di Varese.

Anche se il comunicato di Autolinee non ne fa accenno, lo spostamento fa supporre anche un’altra novità: il ritorno del mercato nella sua configurazione piena, che è il secondo dei motivi per cui l’autostazione si sposta temporaneamente, per poter fare maggiore spazio alle bancarelle distanziate.

Col progetto stazioni, piazzale Kennedy cambierà completamente volto: per quanto riguarda gli autobus, nascerà un’autostazione finalmente moderna e confortevole, con un’ampia sala d’attesa al coperto, corsie dotate di pensiline e collegamento diretto con le stazioni ferroviarie.

QUALI LINEE “CAMBIANO CASA”

Le linee che cambiano temporaneamente “casa” sono ben quattordici: una gestita da Castano Turismo, ovvero la N13 Varese-Brinzio-Cuveglio; le altre tredici gestite da Autolinee Varesine (socia di Castano nel CTPI=Consorzio Trasporti Pubblici Insubria), ovvero la N05 Varese-Clivio, la N06 Varese-Cuasso al Monte, la N10/11 Varese-Ghirla-Luino/Ponte Tresa, la N19 Varese-Turro, la N20 Varese-Angera-Sesto Calende, la N21 Varese-Osmate, la N23 Varese-Varano Borghi-Sesto Calende, la N24 Varese-Villadosia, la N25 Varese-Arona, la N27 Varese-Carnago-Castelseprio, la M Varese-Morosolo (che partirà dall’interno di piazzale Trieste, presso il capolinea della D Varese-Azzate) e la B45 Varese-Tradate.

Gli enti coinvolti sono al lavoro anche per allestire al più presto la biglietteria in uno stabile tra piazzale Trieste e viale Milano: a tal proposito si stanno valutando varie soluzioni.