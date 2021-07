Procede il cantiere di piazzale Kennedy: ora si lavora alla nuova piazza

Il cantiere di piazzale Kennedy è in pieno svolgimento.

Il centro anziani è ormai al primo piano e tecnici e operai stanno concentrandosi, dopo la sistemazione di alcuni sottoservizi, sull’altra parte della piazza: quella che ospiterà il nuovo parcheggio – più piccolo di quello storico, ma alberato – e la stazione dei bus extraurbani.

Per questo la piazza continua ad essere vietata alle auto e può essere attraversata solo dai pedoni che devono raggiungere il frequentato parcheggio a due euro al giorno di via Cimone o le vie Bainsizza e Monte Santo.

Resta in ormai quasi totale isolamento l’unico locale aperto in piazza, il caffè Kennedy: ormai circondato dai cantieri e con la strada che si ferma davanti alla sua porta, è diventato una sorta di “isola” insieme alla biglietteria AVT e quel che resta del centro Isber, ormai trasferito quasi totalmente nella nuova prestigiosa clinica di via Sonzini. In piazzale Kennedy restano infatti solo il centro prelievi e il CUP.

