Varese, il primo mercato del sabato dopo la quarantena

Un mercato completo, con alimentari e non alimentari, ma incompleto per numero di bancarelle.

Galleria fotografica Vaerese, il primo mercato del sabato dopo l'emergenza covid 4 di 29

Era ancora a metà, rispetto alle sue dimensioni usuali, il mercato di Varese nel suo primo sabato dopo il quarantena: ma i visitatori non sono comunque mancati, causando anche qualche coda nei varchi predisposti dalla Protezione Civile.

A fare la parte del leone ancora i banchi alimentari, ma non solo. Anche se il vero problema è che i buchi ancora sono ampi, e sono ancora parecchi gli ambulanti che non hanno ancora ripreso. In tutto, le bancarelle erano la metà del solito, in una giornata che ha convinto i varesini a ritornare in piazzale Kennedy.

Tra le bancarelle meno frequentate, quelle di somministrazione di alimenti e bar: «La gente è molto diversa da prima: è più frettolosa, compra quello che deve comprare e poi va via – ci spiega uno di loro – Di bambini poi non ce n’è più. C’è un altra atmosfera. Passerà…».

Se si chiede come è andata, la risposta per quasi tutti è “così così”: c’è la contentezza di riprendere a lavorare, ma c’è ancora molto da fare per ritornare alla normalità. Aggravata, peraltro, da una nuova incertezza: «Abbiamo sentito del cantiere in avanzamento, che ci toglierà il parcheggio in fondo al piazzale. E’ un’altra novità che rischiamo di non riuscire a sopportare, e che forse, se le dimensioni del mercato resteranno cosi, non è nemmeno necessaria».

Intanto, le banchine del capolinea dei bus sono già state “spianate”: pronte per accogliere il mercato in una dimensione più larga.