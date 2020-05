Blitz dei carabinieri in centro a Vergiate, arrestato un uomo e denunciati moglie e figlio

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio, i carabinieri di Vergiate hanno individuato un’abitazione sospetta nel centro del paese dove, secondo le indagini, avveniva scambio di droga.

Nella tarda serata è scattata l’operazione: dalla casa è uscito un uomo, italiano di 37 anni, pregiudicato, che, con fare ambiguo, ha provato ad allontanarsi a bordo di un’auto. L’uomo, immediatamente fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish.

I militari, coadiuvati anche dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gallarate, sono quindi entrati nell’abitazione e hanno scoperto e sequestrato oltre 500 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, svariati bilancini di precisione, 10 piante di cannabis, sostanza per il taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché 800 euro in contanti.

Un uomo, italiano e pregiudicato di 51 anni, è stato arrestato e portato al carcere di Busto Arsizio in attesa di celebrare l’udienza di convalida; la moglie, 44enne italiana pregiudicata, e il figlio, 19enne pregiudicato, sono stati invece denunciati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.