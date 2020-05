Bumbasina Run, correre per beneficenza per “La casa di Chiara”

Sport e beneficenza: un connubio fortunato che, anche in questo tempo di allarme per il Coronavirus, può rappresentare il motore di una bella iniziativa. In occasione della festa della mamma, il prossimo 10 maggio, si terrà infatti “Ti corro incontro”, una corsa virtuale e in solitaria che Bumbasina Run ha lanciato in collaborazione con l’associazione onlus “La casa di Chiara”.

I partecipanti non dovranno far altro che correre o camminare, per strada o presso la propria abitazione, scgliendo una delle distanze proposte 5, 10, 15 o 21 Km, rispettando però le normative vigenti che impongono la distanza sociale e la tutela della propria e altrui sicurezza. Per dimostrare la propria partecipazione, sarà poi necessario inviare foto/video e il risultato ottenuto all’indirizzo email ticorroincontro@gmail.com. Per l’iscrizione occorrerà fare un bonifico, almeno di 5 euro, sull’iban de “La casa di Chiara” con la casuale “Ti corro incontro” (Iban: IT23L0306909606100000150228).

«Seppur distanti e ognuno a casa propria, ci incontreremo virtualmente verso uno stesso obiettivo: aiutare “La casa di Chiara” onlus nell’acquisto di materiale e apparecchiature pediatriche neonatali e per la ricerca scientifica presso l’ospedale San Raffaele di Milano su studi inerenti le patologie pediatriche polmonari” spiegano gli organizzatori» – scrivono gli organizzatori.

Tanta la riconoscenza dell’associazione nei confronti di chi ha lanciato l’idea: «Ringraziamo Bumbasina Run che, una volta proposta l’iniziativa, non ha esitato nell’essere presente mettendoci la faccia. Ringraziamo il CdA di Bumbasina Run per la vicinanza e il supporto, nelle persone di Azelio Castagna, Andrea Macchi, Giorgio Vago, Francesco Lunardon e Lisa Crespi. Cinque belle persone, cinque nostri amici che rappresentano tutto il direttivo e tutta la Bumbasina Run, positiva e meravigliosa realtà bustocca – scrive il presidente de “La Casa di Chiara” Marco Cirigliano – La nostra speranza che questa iniziativa possa essere ripetuta negli anni, e proprio in occasione della festa della mamma».