Cade dalla bici e picchia la testa, grave una 40enne a Venegono Superiore

E’ caduta dalla bicicletta in pieno centro paese, ferendosi gravemente alla testa.

E’ accaduto ad una donna di 40 anni, residente a Varese, che nel pomeriggio di oggi, attorno alle 15, stava pedalando sul marciapiedi di via Paolo Busti, davanti al ristorante “La pancia piena”, quando per cause ancora da capire è caduta a terra.

La donna ha battuto la testa e i soccorritori arrivati con due ambulanze hanno ritenuto di chiamare l’elisoccorso, per la gravità delle ferite.

Sul posto, oltre all’équipe medica, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e parlato con i testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La donna è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale di Brescia con l’elicottero decollato dalla base di Como.

(ringraziamo il nostro lettore Alex Fuoco per il video)