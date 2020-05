Casciago e Luvinate, cimiteri chiusi fino al 18 maggio

Cimiteri chiusi fino al 18 maggio a Casciago e Luvinate. Lo hanno deciso i sindaci dei due paesi, Mirko Reto e Alessandro Boriani, dopo aver analizzato i decreti del Presidiente del Consiglio dei Ministri e la reale situazione delle strutture e del personale a disposizione nelle rispettive comunità.

«Non c’è la possibilità di presidiarli e contingentare gli ingressi – spiegano i due sindci -, quindi abbiamo deciso di tenere chiuso fino al 18 maggio per una questione di sicurezza. Chiediamo un ultimo sforzo ai nostri cittadini, capiamo le loro esigenze e il bisogno di andare a rendere omaggio ai propri cari, ma serve un po’ di pazienza ancora. In entrambi i comuni nei cimiteri sono state fatte manutenzioni e continueremo a tenerli puliti nelle prossime settimane. Ringraziamo le persone che si adoperano per seguire le disposizioni, con pazienza e sensibilità».