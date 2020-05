Castellanza, false ricette per ottenere oppiacei

False ricette per ottenere farmaci oppiacei, scatta la denuncia per un 40enne di Canegrate. I carabinieri della stazione di Castellanza, a conclusione di un breve attività di accertamento hanno deferito per falso materiale, un pregiudicato

che nei giorni si è presentato presso una farmacia comunale fornendo ricette mediche – formalmente intestate ad un proprio familiare – in realtà palesemente contraffatte sia nella data che nel tipo di medicinale, con lo scopo di ottenere, in più circostanze diversi quantitativi di farmaci contenenti oppio.

Sono in corso ulteriori approfonditi accertamenti allo scopo di verificare possibile ulteriori analoghe condotte tenute dallo stesso presso altre e diverse farmacie