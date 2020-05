Il concerto dell’orchestra d’archi è in diretta su Facebook

Sabato 30 maggio ci sarà il primo concerto di un’orchestra d’archi, la Insubria Chamber Orchestra in presenza ed in sicurezza senza pubblico, trasmesso in diretta streaming su Facebook (link).

Il progetto, reso possibile dalla piattaforma Artistaonline in collaborazione col Comune e la Proloco di Gazzada-Schianno vuole essere un segnale di “reviviscenza” dopo la chiusura forzata impostaci dalle recenti contingenze ed insieme un messaggio di incoraggiamento alla ripresa delle attività a tutte le realtà musicali mediante una proposta di lavoro in sicurezza anche in presenza.