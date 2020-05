Dispositivi di sicurezza in dono da MV Agusta alla Rsa Menotti Bassani

MV Agusta ha annunciato la collaborazione con eXor, azienda del comparto delle forniture medicali, nella donazione di dispositivi di protezione individuali alla RSA Menotti Bassani di Laveno e all’ospedale di Circolo di Varese, per quest’ultimo attraverso la onlus varesina Fondazione Circolo della Bontà.

Ora che si stanno allentando le misure più restrittive di contenimento e che riprendono gradualmente le attività in ogni settore, è molto importante assumere ogni precauzione per evitare nuovi picchi di contagio. In questo sono fondamentali i dispositivi di protezione individuale come le tute, elemento essenziale della prevenzione in ambiente sanitario, che verranno donate congiuntamente da MV Agusta ed eXor.