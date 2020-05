Ferisce un agente durante un controllo, arrestato

La commedia è iniziati per strada, è proseguita in casa dell’amico dove aveva detto di aver lasciato i documenti e si è trasformata in tragedia quando ha causato il ferimento di una gente durante la fuga.

È finito con l’arresto il gesto bravo di un giovane senza mascherina a spasso con la sua bici a Legnano.

È successo ieri mattina all’altezza di piazza Monumento: nn avendo i documenti di riconoscimento con sé, il ragazzo è stato accompagnato presso la vicina casa di un suo amico dove asseriva di averli lasciati, dopo avervi trascorso la notte.

Recuperati ed esibiti agli operanti i documenti, apprendeva che la documentazione era allo stato non sufficiente ad eseguire una esatta identificazione, per cui ha strattonato un agente per darsi alla fuga sbattendo con violenza una porta in vetri le cui schegge ferivano l’operatore che si era nell’immediatezza posto all’inseguimento.

Poco dopo il ragazzo è stato raggiunto al 3° piano della palazzina in cui si era rifugiato e messo in sicurezza.

Il soggetto è stato tratto in arresto ed altresì sanzionato sia per la mancanza della mascherina come da ordinanza regionale e sia per la mancanza di motivi validi che ne giustificassero l’uscita in città ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto Legge 19/2020.