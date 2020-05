Festa di compleanno a sorpresa tra due frontiere

Una festa di compleanno transfrontaliera. Il 23° compleanno di Marianna, ragazza che abita a Lavena Ponte Tresa, sarà di quelli da ricordare per tutta la vita.

I suoi zii e i suoi cugini hanno organizzato una sorpresa alla giovane, regalandole uno striscione appeso sulla sponda svizzera del fiume Tresa.

«I miei parenti abitano nel Luganese, non li vedo dall’inizio della pandemia – ci racconta Marianna -. Ieri sono appunto arrivati al confine per farmi questa meravigliosa sorpresa. Io sono stata portata a mia insaputa dai miei genitori e da mio fratello sul lungo fiume che divide Italia e Svizzera e mi sono trovata davanti lo striscione, un’emozione che ricorderò per sempre».

«Non avrei mai immaginato di festeggiare il mio compleanno in una situazione come questa, dove la nostra vita e la nostra quotidianità sono state messe a dura prova, ma è successo, e grazie a questo ho capito realmente di quanto la nostra vista sia imprevedibile e che non c’è cosa più importante di vivere le piccole cose, le emozioni, e che la felicità sta davvero nelle cose semplici, è stato nonostante tutto indimenticabile e meraviglioso – prosegue Marianna -. Circondata dall’amore della mia famiglia e delle persone che mi vogliono bene che mi hanno sorpresa anche a distanza! Mi auguro di essere sempre felice come in questo giorno, ed è proprio vero: “La vita è un dono meraviglioso, cerca di viverla intensamente senza sciuparne neppure un attimo. Solo allora capirai il gusto di ogni tua azione bella o brutta che sia!”».