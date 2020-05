Il futuro di Malpensa? “Consultateci, siamo qui”

«Auspichiamo che nelle prossime occasioni i sindaci, rappresentanti di chi vive intorno a Malpensa, possano essere coinvolti». Lo dice con garbo ma anche con la necessaria franchezza Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo e presidente di turno del CUV, il consorzio dei Comuni intorno a Malpensa.

C’è delusione e forse un pizzico di irritazione, nel giorno in cui il tour “Riparti Lombardia” dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale lombardo è approdato a Varese. Nella giornata si è parlato anche di Malpensa, ma il territorio su cui Malpensa insiste non era presente

«Si è parlato di politiche per un rilancio di Malpensa I sindaci del CUV hanno già predisposto alcune proposte, gradirebbero essere maggiormente coinvolti, anche come rappresentanti di 80mila abitanti che vivono nei dintorni dell’aeroporto» dice Bellaria.

Un esempio delle idee che i sindaci avrebbero portato è quella che la Zona Economica Speciale debba «essere finalizzata anche alla riqualificazione urbana, a recuperare aree senza occupare nuove aree verdi». In un territorio ad altissima pressione demografica, ad altissimo consumo di suolo e con molte infrastrutture, il tema è concretissimo.

Il Cuv spera che la ZES possa diventare anche volano di recupero e rigenerazione, auspicando l’inserimento di «attività di formazione, addestramento, terziario avanzato, ricerca, uffici rappresentanza, logistica 4.0».

Non mancano poi altri temi, dal lavoro («Tutelare le persone che avevano occupazione a Malpensa e rischiano di non averlo più in questo momento») alla progettazione delle infrastrutture, che – dice Bellaria – possono assumere che una funzione «keynesiana» di rilancio della domanda (il territorio è prudente a volte, come sulla nuova ferrovia, ma d’altra parte ci sono molti nodi ancora da risolvere).

Sono appunto questi i temi che si sarebbe voluto portare al tavolo.