Gorla Minore piange Bruno Nicola, fu medico di base e sindaco

Gorla Minore perde un ex-sindaco ed ex-assessore ma anche un ottimo medico e una bravissima persona che si è sempre spesa per la comunità senza risparmiarsi. Se n’è andato nella notte tra martedì e mercoledì, a causa delle complicazioni dopo un intervento, il dottor Bruno Nicola. Aveva 85 anni e nella sua lunga carriera ha seguito migliaia di cittadini.

Nicola è stato assessore ai Servizi Sociali per molti anni, durante le amministrazioni Lattuada, poi sindaco di Gorla Minore dal 1999 al 2004. Importante anche il suo impegno nell’Avis intercomunale dove è stato presidente per lungo tempo. Come medico di base è arrivato a seguire fino a 2000 cittadini. Persona molto dinamica lo si vedeva in sella alla sua bicicletta e non risparmiava consigli a chi lo incontrava per strada, anche se a riposo.

Lo ricordano con grande affetto l’ex-sindaco e oggi assessore Giuseppe Migliarino che per molti anni è stato all’opposizione con Nicola in giunta e l’attuale sindaco Vittorio Landoni: «Persona di riferimento del paese soprattutto dal punto di vista umano. Gentile, cortese e cordiale, sempre attento e disponibile. Un uomo con cui ho avuto rapporti come tra padre e figlio: si è sempre interessato del mio ruolo di sindaco e mi ha sempre dato ottimi consigli. La comunità gli deve molto».

Si prevede una grande partecipazione alle esequie e proprio per questo il primo cittadino è in costante contatto com i familiari e in particolare col figlio, Davide, che per molto tempo è stato anche difensore civico del Comune.