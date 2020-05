Grantola, un guarito e un contagio

«Oggi devo comunicare che a fronte della guarigione di un nostro concittadino che nelle scorse settimane si era ammalto di Covid-19 purtroppo un altro è risultato positivo al virus. Per cui le persone ancora ammalate nel nostro Comune sono quattro».

Lo comunica il sindaco di Grantola Adriano Boscardin.

«Per ovvi motivi di privacy non renderò note le generalità degli interessati, ma garantisco che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) continua ad essere attivo in ogni momento (h24), per le principali attività che il Comune deve garantire alla cittadinanza sia nella gestione della crisi, sia per il superamento dell’eventuale

emergenza», spiega il sindaco che conferma «pensiero e vicinanza alle persone ammalate, alle quali auguro una pronta guarigione. I nostri servizi di supporto alle famiglie sono attivi ogni giorno e stiamo facendo di tutto per non farli sentire soli».

«Anche se a livello nazionale e regionale i casi di infezione sono in regresso dobbiamo stare ancora più uniti e osservare le prescrizioni che ci sono state date per vincere questo terribile virus».