Guarito il secondo caso di Covid-19 a Comabbio

Anche il secondo caso di Coronavirus a Comabbio è finalmente guarito. Lo ha comunicato il sindaco Marina Paola Rovelli venerdì 22 maggio dopo aver consultato il report di Ats Insubria.

Il paziente durante tutto il periodo della malattia è stato assistito dal personale dell’Ats e dal suo medico di base.

«A nome dell’amministrazione e della cittadinanza – scrive il sindaco – porgo i migliori auguri al nostro concittadino e alla sua famiglia per poter riprendere serenamente la vita di tutti i giorni, nonostante le limitazioni in corso. Colgo l’occasione per ricordare ancora una volta che il rispetto delle prescrizioni resta fondamentale per la salvaguardia della salute di tutti».