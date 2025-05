“Conosci Comabbio”, una domenica di eventi tra arte, storia e gusto

Un appuntamento unico per scoprire i luoghi più affascinanti del piccolo borgo incastonato tra i laghi

Un’intera domenica per scoprire i luoghi più suggestivi (e a volte nascosti) di Comabbio. Organizzata dalla Pro Loco, “Conosci Comabbio” accompagna i visitatori a scoprire gli edifici, la storia e l’arte del piccolo paese situato a metà tra i Laghi di Comabbio e di Monate. L’appuntamento è domenica 18 maggio.

“Conosci Comabbio”, il programma

La giornata si apre con una sessione di tai chi dalle 9:30 alle 10:30 nel suggestivo Prato degli Ulivi presso la Scala Santa. Segue, dalle 11:00 alle 12:00, il “Concerto 8 Note di primavera” nel Cortile Grovaldi. A partire dalle 12:30 fino alle 15:00, l’asilo ospita uno stand gastronomico accompagnato da una mostra fotografica, permettendo ai partecipanti di gustare specialità locali e scoprire scatti del territorio.

Nel pomeriggio, alle 14:30 sono previste attività dedicate ai bambini nella scuola, seguite alle 15:30 da uno spettacolo di magia all’asilo. Alle 17:00, in municipio, si tiene una conferenza sul tema della pesca nel lago. La giornata si conclude con il concerto di Letizia Spanò nel Cortile Marini dalle 18:30 alle 19:30.

Per tutta la giornata sono inoltre disponibili numerose attività senza orario fisso, tra cui la mostra “Percorsi” di Ivano Solanti (Sala Fontana), le fotografie di Claudio Tormen (asilo), un video al santuario, la presentazione del progetto Scala Santa (Scala Santa), esposizioni di mezzi agricoli (Cortile Foglia), ulteriori attività per bambini (Biblioteca) e uno spazio in Piazza Comabbio dedicato ai mestieri antichi con audio narrativi.