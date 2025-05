Il Festival dei Laghi Lombardi apre con il docufilm “Io sono lago” tra arte, musica e natura

L’VIII edizione del Festival dei laghi lombardi, in programma dal 23 maggio al 16 novembre 2025 con la direzione artistica di Francesco Pellicini, promosso dall’Associazione Festival del teatro e della comicità Città di Luino, si apre nel segno della novità.

La kermesse quest’anno incontra il cinema con il docufilm Io sono lago, scritto da Francesco Pellicini e diretto da Thomas Graziani, prodotto da TGV & Festival dei laghi lombardi in associazione con Associazione Culturale Festival Città di Luino.

Io sono lago è nato per suggellare l’indissolubile legame tra anima e acqua, per celebrare un luogo del cuore, un milieu tutto da (ri)scoprire, carico di suggestioni e traboccante di sorprese. Il film documentario comprende venti interviste “d’autore”, da Davide Van De Sfroos a Massimo Boldi, da Max Cavallari a Enzo Iacchetti, da Alessandra Faiella ad Andrea Vitali, solo per citare alcuni artisti, che esplorano opinioni personali e inconsuete visioni.

«Un viaggio, durato un anno, che si snoda seguendo il ritmo delle onde del lago, alla ricerca di coloro che non fanno mistero di incarnare fino in fondo quel misterioso e tipico stile di vita laghée poi cantato, recitato e quasi incardinato come un gioiello fiammeggiante all’interno delle loro opere – dichiara Francesco Pellicini. L’impressione è quella di trovarsi dinnanzi a una curiosa e affascinante “corrente artistica lacustre” che, nelle avvolgenti e profonde acque di lago, trova la sua musa. Qui – tra riverberi e increspature, arte, acqua e spirito – s’intrecciano voci di un dialogo sempiterno che, in filigrana, si avverte nel lavoro di pittori, attori, comici, musicisti e scrittori».

Sono 23 le date – 14 dedicate al docufilm e 9 di spettacoli e concerti – che animano la kermesse con 7 province lombarde – Varese, Brescia, Milano, Bergamo, Sondrio, Lecco, Como e altre 3 regioni confinanti: il Piemonte con Verbano-Cusio-Ossola e Novara, la vicina Svizzera e il Trentino-Alto Adige con Trento.

IL PROGRAMMA

Docufilm Io sono lago

Gli eventi dedicati al docufilm Io sono lago daranno la possibilità al pubblico di incontrare, per ciascuna delle 14 date previste, personaggi e protagonisti sempre diversi, sotto la guida di Francesco Pellicini e Thomas Graziani accompagnati dai musicisti Max Peroni e Fazio Armellini. Si parte il 23 maggio da Busto Arsizio (VA), in collaborazione con BA Film Festival, con Cochi Ponzoni e il direttore artistico del BA Film Festival Giulio Sangiorgio.

Si prosegue il 25 maggio a Luino (VA) con Giordano Fenocchio, il 29 maggio a Iseo (BS) con Andrea Vitali e il 14 giugno a Comabbio (VA). E ancora il 20 giugno al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (BS) con Giordano Bruno Guerri, il 9 luglio al Festival di Villa Arconati a Bollate (MI) con Cochi Ponzoni e Alberto Patrucco. Si prosegue il 26 luglio a Selvino (BG) con Cochi Ponzoni e Paolo Crespi, il 31 luglio a Verbania (VCO) nell’ambito del Festival Allegro con Brio con Alessandra Faiella, il 9 agosto ad Angera (VA), il 28 settembre a Varese nel Festival del Racconto Piero Chiara con Davide Van De Sfroos, il 10 ottobre ad Arona (NO), il 24 ottobre a Chiavenna (SO) con Alberto Patrucco, il 25 ottobre a Cannobio (VCO) con una serata presentata da Marco Albertella per chiudere il 16 novembre a Como con Andrea Vitali.

Spettacoli e concerti

Ad affiancare e completare la programmazione del Festival 9 date saranno dedicate a spettacoli e concerti. Dal tributo a Lucio Dalla delle Volpi senza Tana il 28 giugno a Marone (BS) a Storie di lago di Francesco Pellicini accompagnato alla chitarra da Paolo Pellicini il 20 luglio a Lugano (CH) nell’ambito del Long Lake Festival. E ancora il concerto di Fabio Concato il 25 luglio a Verbania, Mario Pirovano in Mistero buffo a Chiavenna (SO) il 13 agosto, lo spettacolo di teatro canzone I tre capponi con Andrea Vitali, Max Peroni, Francesco Pellicini e Fazio Armellini il 30 agosto a Oggiono (LC) e il cabaret Attenti a quei due con Alberto Patrucco e Flavio Oreglio il 13 settembre a Stresa (VCO). A Inverigo (CO) il 20 settembre va in scena lo spettacolo Di Franca in Franca la comicità è donna. Ricordando Franca Valeri e Franca Rame con Isadora Dellavalle, Alessandra Cavalli, Carmine D’Aria ed Emanuela Ferrario. A Tignale del Garda (BS) il 26 settembre si replica Storie di lago con Francesco Pellicini accompagnato da Max Peroni e Fazio Armellini. Chiude la programmazione degli spettacoli l’appuntamento del 9 novembre a Trento con la proiezione del film L’uomo che ha sfidato il Vatnajökull con Roberto Ragazzi.

“L’iniziativa, giunta all’Ottava Edizione, rappresenta un’imperdibile occasione per far conoscere le magnifiche perle dei nostri territori e per realizzare eventi di spessore in luoghi straordinari e unici facendone apprezzare gli artisti coinvolti, tutti in qualche modo fieramente legati all’identità lombarda di lago e alle sue arti” ha commentato Francesca Caruso, Assessore alla Cultura Regione Lombardia.