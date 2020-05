Investito un 38enne a Tradate in corso Matteotti

Un uomo di 38 anni è stato investito all’alba a Tradate. È successo in corso Matteotti intorno alle 7.25 quando è scattata la richiesta di aiuto al pronto intervento del 112.

L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario della croce rossa di Varese che lo ha trasportato in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non gravi, al pronto soccorso dell’ospedale di circolo di Varese.