La Via Crucis di Edoardo con i Playmobil

Don Alessandro ci ha mandato un video curioso, ma come lui stesso definisce: risultato a dir poco spiazzante.

“I ragazzini non finiranno mai di stupirci… neanche in quarantena! Edoardo, un bimbo di seconda elementare di Solbiate Olona, che quindi ha iniziato da poco il catechismo, non si è accontentato di seguire il cammino di Gesù con la croce – la cosiddetta “Via crucis” – : l’ha addirittura realizzato.

Come? Con tanti Playmobil, tanta creatività e… il papà al proprio fianco (eh, un supporto tecnico non fa mai male)!

Il risultato è a dir poco spiazzante.

Credo che il buon Dio non se la prenda a male se la Pasqua è già passata: cosa sono poche settimane di fronte all’eternità?”