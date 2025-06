Girinvalle 2025, tutte le informazioni sulla festa in Valle Olona

Una scena che, da vent’anni, si ripete ciclicamente è questa. Nei vari punti ristoro dislocati per tutta la ciclabile arriva qualcuno che vive dall’altra parte della provincia, paga il suo caffè o il panino con la salamella e, rivolgendosi al volontario in cassa esclama: «Ma io non immaginavo che la Valle Olona fosse tanto bella! E com’è ricca questo vostro Girinvalle: è un piacere passeggiare e fermarsi nei vari stand!».

Di fronte, il volontario annuisce e sorride, fiero e felice come un genitore quando i passanti incrociano la carrozzina ed elogiano un bimbo appena nato.

Il paragone, forse azzardato, racconta in realtà una storia fatta da anni di impegno di un esercito di centinaia di volontari che hanno stravolto la percezione dell’ambiente.

Della Valle Olona, devastata negli anni ’80 da un forte inquinamento industriale, nessuno voleva sentir parlare.

Nonostante la bonifica del fiume e il miglioramento del paesaggio naturale lungo la ciclo-pedonale, pochissimi scendevano in valle per una passeggiata. A creare una nuova narrazione del territorio, ha contribuito fortemente anche e soprattutto questa manifestazione, che, poco alla volta, ha fatto riabituare le comunità ad appropriarsi dei prati, dei sentieri e del percorso lungo il fiume.

Nato nel 2004 a Olgiate Olona, poi esteso a Marnate e, uno alla volta, nei vicini comuni di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Solbiate Olona e Gorla Minore, l’evento strizza l’occhio al percorso intorno al lago di Varese, dal quale ha voluto “copiare” l’idea di lanciare una passeggiata ad anello intorno al fiume.

E così, le Pro loco, anime e architette della festa, ogni terzo weekend del mese di giugno hanno iniziato a confezionare un programma fitto di eventi, fra musica, punti ristoro, animazione, spingendo le persone a scendere in valle per partecipare, scoprendo e riscoprendo l’ambiente naturale dimenticato.

Eccoci dunque alle porte dell’edizione 2025, pronta a regalare due giorni di divertimento e allegria, grazie alle sei Pro loco e a tutti coloro che li aiuteranno a dar vita a questo amato Girinvalle.

Questi i dettagli sulla manifestazione:

SABATO 14 GIUGNO

ore 19: APERTURA stand gastronomici a Marnate – Olgiate Olona – Gorla Minore – Solbiate Olona – Fagnano Olona

a seguire: MUSICA & FRIENDS

Marnate: “IWT Italian Women Tribute”

Olgiate Olona: “TRIBUTO AI CANTAUTORI”

Gorla Minore: “Serata irlandese SHAM ROCK BAND”

Solbiate Olona: “Band LIGERA”

Fagnano Olona: “DJ Set”

DOMENICA 15 GIUGNO

Le vie di accesso alla valle saranno chiuse al traffico dalle 8 alle 19

ore 10: INIZIA IL GIRINVALLE

ore 12: APERTURA stand gastronomici a Marnate – Olgiate Olona – Gorla Minore – Gorla Maggiore – Solbiate Olona – Fagnano Olona

POMERIGGIO DI ATTIVITÀ

ore 19: APERTURA stand gastronomici nelle sole Marnate, Gorla Minore e Olgiate Olona.

La camminata Sincrovalle grazie a “Le amiche di Ila”

Novità del Girinvalle 2025 sarà la camminata Sincrovalle, con partenza da Marnate e Fagnano Olona: “le amiche di Ila” guideranno chi si iscriverà lungo le sei tappe del percorso di 10 km e i proventi del piccolo contributo richiesto andranno all’AIL.

Una ulteriore dimostrazione del valore della festa, che quest’anno ha voluto arricchirsi di una importante iniziativa solidale. «Segno che le Pro loco fanno divertire, valorizzano il territorio, ma non dimenticano chi vive una difficoltà» ha commentato Patrizia Canavesi di Pro loco Fagnano, a nome suo e degli altri presidenti delle Pro loco organizzatrici.

La visita al bunker

Domenica 15 giugno le sezioni Anpi della Valle Olona accompagneranno i visitatori alla scoperta del bunker della Seconda guerra mondiale, situato nel fondovalle a Marnate

La via Francisca del Lucomagno

Domenica 15 giugno sarà presente un banchetto sulla Via Francisca del Lucomagno. Nell’area dei Calimali si potranno avere informazioni sul cammino che passa dalla Valle Olona e arriva a Pavia

Le foto dei lettori su “Oggi in Valle Olona”

Tutti i lettori di VareseNews potranno contribuire a raccontare la manifestazione, pubblicando foto e video sul gruppo Facebook di VareseNews “Oggi in Valle Olona”: i loro scatti diventeranno parte di una gallery speciale pubblicata sul giornale.

Buon Girinvalle a tutti!