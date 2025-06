10 Km a piedi in allegria e per una buona causa, chi è pronto a camminare al Girinvalle?

Solidarietà, ambiente e amicizia. Queste tre parole non sono scelte a caso, ma rappresentano appieno lo spirito del Girinvalle.

Il 14 e il 15 giugno torna il grande evento che, ogni anno, riunisce le Pro loco di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Marnate, Gorla Minore e Olgiate Olona che lungo la ciclo-pedonale della Valle Olona organizzano due giorni di festa, fra punti ristoro, musica, animazione e incontri.

Il successo della manifestazione ormai ha travalicato i confini del basso varesotto, allargandosi a tutta la provincia e ai territori limitrofi.

Auto parcheggiate e dimenticate per qualche ora, famiglie e gruppi di amici scendono in valle a piedi e in bicicletta per partecipare agli eventi e muoversi nel verde.

La camminata Sincrovalle aiuterà AIL

Una grande novità di questa edizione sarà la camminata Sincrovalle: ci si potrà iscrivere per passeggiare in compagnia per tutto il percorso del Girinvalle, toccando le sei tappe principali – i punti ristoro delle sei Pro loco organizzatrici – ricevendo un kit dedicato e soprattutto contribuendo ad una importante causa.

A guidare i partecipanti saranno infatti “le amiche di Ila”, un gruppo di ragazze che, dopo la scomparsa della loro amica Ilaria, ha scelto di impegnarsi nella solidarietà.

Il ricavato andrà infatti ad AIL Varese Como Odv: un modo per ricordare la loro amica Ilaria facendo del bene e accommpagnando le persone a camminare nelle bellezze della Valle Olona, fra l’azzurro del fiume e il verde della natura.

La partenza sarà doppia e in simultanea: alle 9.30 da Fagnano Olona e da Marnate.

Oltre a questo, ogni Pro loco ha confezionato un programma ricco di proposte per tutte le età, che sapranno conquistare chiunque e raccontare quanto è bella la Valle Olona e le persone che si impegnano ogni giorno per valorizzarla.

Orari e Appuntamenti del Girinvalle 2025

A Olgiate Olona si inizia con “Le magiche serate in Valle” Giovedì 12 e Venerdì 13 giugno

La Pro loco Olgiate Olona inizierà già da giovedì 12 giugno con una serata dedicata agli Alpini, musica e punto ristoro. Venerdì 13 giugno i protagonisti saranno i bambini degli oratori, ma chiunque potrà unirsi al divertimento per mangiare e ascoltare la musica dal vivo.

Sabato 14 giugno

ore 19: APERTURA stand gastronomici a Marnate – Olgiate Olona – Gorla Minore – Solbiate Olona – Fagnano Olona

a seguire: MUSICA & FRIENDS

Marnate: “IWT Italian Women Tribute”

Olgiate Olona: “TRIBUTO AI CANTAUTORI”

Gorla Minore: “Serata irlandese SHAM ROCK BAND”

Solbiate Olona: “Band LIGERA”

Fagnano Olona: “DJ Set”

Domenica 15 giugno

Le vie di accesso alla valle saranno chiuse al traffico dalle 8 alle 19