Al Girinvalle la visita al bunker della Seconda guerra mondiale

Chiunque vi entri per la prima volta ne resta affascinato. Parliamo del bunker della Seconda guerra mondiale situato a Marnate, nel fondovalle.

Grazie all’impegno delle sezioni Anpi della Valle Olona in diverse occasioni durante l’anno, il sito viene reso accessibile per visite di scolaresche e gruppi organizzati.

Nella terza domenica di giugno, durante la manifestazione Girinvalle, il bunker viene aperto e si trasforma in una delle tappe più gettonate del percorso che si snoda lungo la ciclo-pedonale della Valle Olona, toccando Fagnano Olona, Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Olgiate Olona e, appunto, Marnate.

Di seguito qualche informazione sul bunker tratta da Wikipedia:

“Il bunker fu realizzato tra luglio e settembre 1944 come deposito temporaneo di fango aurifero essiccato proveniente dalle miniere di Macugnaga per poi essere inviato a Milano presso l’Azienda minerali metallici italiani, dove sarebbe stato trasformato in lingotti da inviare quindi in Germania. A causa dei bombardamenti sul capoluogo lombardo, si optò per inviare il materiale direttamente in Svizzera, passando da Mendrisio. Per il trasporto si decise la via ferroviaria, per evitare l’ingresso di camion tedeschi nella Svizzera neutrale, tramite la ferrovia di Valmorea che collegava la città svizzera con Castellanza, comune confinante con Marnate”.

A rendere ancora più interessante la recente scoperta di un punto strategico collegato al bunker, rinvenuto recentemente dall’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea, che si riunisce nei locali del vecchio casello di Prospiano, proprio di fronte al bunker.

I volontari qualche mese fa hanno riportato alla luce quella che sembrerebbe essere una postazione per mitragliatrice utilizzata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. La garitta di vedetta è collegata al vecchio bunker di Marnate ed è stata scoperta grazie ai ricordi di gioventù di un volontario.

Domenica 15 giugno, dunque, per tutto il giorno dalle 9.30 alle 18, si potrà visitare questo luogo storico del territorio e poi godere delle tante iniziative messo in campo in tutto il percorso dalle Pro loco.

Non sarà possibile raggiungerlo direttamente in auto, a causa della chiusura delle strade per la manifestazione, ma parcheggiando in paese a Marnate, Olgiate Olona o Prospiano (Gorla Minore) si potrà raggiungere il sito con una breve passeggiata verso il fondovalle.

Ingresso libero.