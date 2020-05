L’assessore Maiocchi si dimette per motivi familiari

Cambio in Giunta a Vedano Olona. L’assessore al Bilancio, Tributi, Attività Produttive e Sicurezza Alfredo Maiocchi (nella foto) ha formalizzato nella mattinata di ieri le dimissioni per motivi strettamente famigliari.

A prendere il suo posto alla guida delle attività finanziarie dell’ente sarà Carlo D’Ambrosio, già assessore nella precedente amministrazione, mentre la delega alla Sicurezza è stata assegnata all’assessore a Politiche sociali, Partecipazione,Tempo libero ed Eventi Carmen Simonetta Ghiraldi.

«Ringrazio molto Alfredo Maiocchi per il lavoro svolto con serietà e competenza durante questo lungo e impegnativo anno di secondo mandato – dice il sindaco Cristiano Citterio – Faccio un grande in bocca al lupo al nuovo assessore Carlo D’Ambrosio e a Simona Ghiraldi per l’importante delega che si aggiunge a quelle già esistenti».

Anche il capogruppo di Vedano Viva Andrea Calò esprime un caloroso ringraziamento ad Alfredo Maiocchi da parte di tutto il gruppo consigliare e gratitudine a D’Ambrosio e Ghiraldi «per aver accettato con entusiasmo e senso di responsabilità queste nuove sfide, consentendo di proseguire senza interruzioni nella realizzazione del programma amministrativo, pur nella difficile situazione di emergenza creatasi con l’ultima crisi sanitaria».