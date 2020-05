Le ciclabili restano chiuse, dietrofront della Provincia

Successo tutto in un giorno. Prima ordinanza per riaprire le ciclabili da lunedì 4 maggio e poi, dopo le lamentele di alcune amministrazioni, passo indietro. Le piste ciclabili resteranno chiuse.

L’ordinanza n. 161 del 20/03/2020 che, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, ordinava l’interdizione all’utilizzo e la chiusura di tutte le piste ciclabili di competenza della Provincia di Varese, a decorrere dal 20 marzo 2020 sino alla data del 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe determinate da provvedimenti successi,: – la successiva ordinanza n. 261 con la quale, a seguito di emanazione del DPCM in data 26/04/2020, veniva disposta la revoca della succitata ordinanza n. 161 a far data dal 04 maggio 2020, consentendo l’accesso alle piste ciclabili di competenza provinciale nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto decreto:

Viste le problematiche segnalate dai competenti organi di Polizia Locale nel mettere a disposizione il personale necessario all’effettuazione dei controlli in merito alla corretta fruizione delle piste ciclabili provinciali nel rispetto delle disposizioni previste dal DPCM in data 26/042020. volte al contenimento della diffusione del virus COVID 19,

Ritenuto pertanto di sospendere gli effetti dell’Ordinanza n. 261 del 30/04/2020 sino a nuove disposizioni;

ORDINA

di sospendere l’ordinanza n. 261 del 30/04/2020 che avrebbe prodotto i propri effetti a far da. dal 04 maggio 2020;

– di prorogare l’interdizione all’utilizzo e la chiusura di tutte le piste ciclabili dl competenza della Provincia di Varese, senza soluzioni di continuità fino a nuova disposizione.

Insomma, resta tutto chiuso come prima.