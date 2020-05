Leprotti nel cortile della media Don Rimoldi

In attesa che gli studenti tornino a frequentare la scuola, nel cortile della secondaria di primo grado di San Fermo a saltellare di qua e di là ci sono i leprotti.

A fare la scoperta, e immortalare l’evento nella mattinata di ieri, martedì 12 maggio, è stata la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Varese 1 Luisa Oprandi. In passato i leprotti erano stati avvistati raramente sul retro della scuola, davanti all’ingresso della palestra e dell’Auditorium di via Landro, al confine con il grande parco verde del quartiere.



Un’altra testimonianza di come la natura sia capace, in tempi brevi, di riprendersi gli spazi urbani non più frequentati. Scuole incluse.