Lite in piazza a Varese, arrestato

Nel pomeriggio di domenica, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne disoccupato cittadino nigeriano, poiché accusato reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

In particolare i militari in seguito a una segnalazione telefonica al 112, sono intervenuti a Varese in Piazza Repubblica, dove il soggetto è stato bloccato in seguito a una lite con dei connazionali.

Alla richiesta di fornire le generalità, il 26enne è andato in escandescenza aggredendo i militari che a quel punto l’hanno ammanettato; nelle tasche è stata trovata della marijuana.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Varese in attesa dell’udienza di convalida.