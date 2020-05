Luino lancia un appello a sostegno del turismo: “Riaprire le frontiere”

«Stringe il cuore vedere gli alberghi sul lago chiusi nel mezzo della stagione turistica. Per questo vorrei lanciare un appello: riapriamo appena possibile le frontiere».

Le parole accorate di Alessandra Miglio (foto sotto) arrivano dal palcoscenico della Milano digital Week nel corso dell’incontro promosso da Varesenews e dalla media company V2Media nell’autorevole scenario della manifestazione milanese quest’anno fatta da remoto con lo strumento dei collegamenti a distanza in diretta.

Proprio dalla tecnologia è partito l’intervento dell’assessore Miglio che si è riferita al lavoro svolto dai dipendenti comunali – dalla cultura agli infopoint, dagli educatori ai curatori degli archivi Chiara e Sereni di Palazzo Verbania – per realizzare una serie di filmati e contributi «che hanno aperto o sguardo sul territorio intero».

Le priorità per Luino sono e restano quelle di far conoscere le sue potenzialità anche legate all’offerta turistica che parla sì il turismo legato alle vacanze e al lago, ma che a quell’evento settimanale che è il mercato, proprio ieri tornato nella sua completa veste merceologica con la stragrande maggioranza degli operatori presenti, ma orfano di svizzeri, olandesi, tedeschi e ai tanti stranieri che negli anni hanno imparato ad apprezzarlo, e che manifestano interesse per questo evento dimostrato nelle fitte presenza.

Oggi tutto questo non è possibile proprio a causa della chiusura delle frontiere, da qui l’appello rivolto alle autorità italiane, ma anche a quelle ticinesi: «Fatevi sentire da Berna», ha proposto l’assessore nel suo intervento, elogiando le potenzialità del mercato «che consente di essere distanziati, ma non separati dagli altri cittadini».

Alla fine anche in situazioni difficili c’è sempre la possibilità di sfruttare il momento, anche quello più difficile: «In questo periodo così complicato abbiamo imparato che il digitale può funzionare tantissimo per la valorizzazione del territorio», ha concluso l’assessore Alessandra Miglio nel suo intervento.