Luino, gli ambulanti: «Venite al mercato»

«Ermanno e Monica: speriamo di tornare presto, ci vediamo al mercato».

«Vi aspettiamo al mercato di Luino per pedalare insieme». E così via. Una piccola parte dei circa 400 ambulanti del mercato di Luino ha realizzato un video postato sui gruppi locali dove esortano i clienti a visitare lo storico mercato che dal prossimo 27 maggio aprirà i battenti anche alle rimanenti categorie merceologiche oltre ai fiori e all’alimentare.

Una scelta a metà fra il marketing e la nostalgia fatta per invogliare i clienti a tornare a comprare.

Ma con regole ben precise che metteranno in gioco decine di persone deputate alla sicurezza e al controllo.

La polizia locale schiererà 11 agenti più il comandante (turno unico, 7-19), poi vi saranno 6 unità della protezione civile, 10 carabinieri in congedo e 6 volontari dell’associazione Amoruso che presterà personale abilitato al controllo.

Tutto per garantire il presidio dei tre varchi di accesso (di fronte al comando di polizia locale, in via Veneto e in piazza Marconi/via Cavour, dove si accederà alla parte del mercato che trova posto nella “Quinta locale“) e dei 4 di uscita che fra Quinta locale e rimanente area mercatale consentirà la presenza di non più di 1475 clienti alla volta nei 14 mila metri quadri di mercato, uno dei più grandi e più antichi d’Europa.

Le regole sono quelle previste dall’ordinanza dello scorso 22 maggio (vedi link sotto): valutazione della temperatura all’ingresso, dispositivi personali di protezione, divieto di assembramento e distanza minima.

Tra le novità, “gli operatori hanno l’obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l’attività di commercio“.

Controlli avverranno con personale in divisa e in borghese.

ORDINANZA-N-9-MERCATO-DEL-27-MAGGIO-2020