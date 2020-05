Maccagno, lavori per il “nuovo“ campo di calcio

E’ il campo che sorge su una delle sponde del Giona, nel tratto vicinissimo alla foce e che è posto ben noto agli sportivi di tutta la provincia che qui vengono a disputare gare a 11.

È il campo da calcio di Maccagno di via Virgilio che da ieri, lunedì 25 maggio è area cantiere.

La notizia l’ha data il sindaco Fabio Passera: «I lavori dureranno per almeno tutta l’estate interesseranno il nostro campo di calcio che sta oramai per compiere i primi quarant’anni della sua vita. Abbiamo deciso di procedere a un restyling radicale, con la sostituzione del manto erboso con uno artificiale, capace di azzerare i costi onerosissimi di manutenzione».

«Si tratta di un lavoro che sarebbe dovuto partire lo scorso anno, quando invece una interminabile trafila burocratica con la Lega Nazionale Dilettanti ci impedì di poter procedere, salvo terminare poi in autunno inoltrato. Con tutte le conseguenze del caso, dall’impossibilità di partire per tempo con la stagione agonistica oltre a trovarsi a operare in condizioni metereologiche e di temperatura assolutamente impossibili. A complicare tutto ci si è messo anche il cantiere sulla Statale 394 a Luino (lavori – per un altro verso – benedetti) con le sue limitazioni di carico e un impatto economico davvero importante sul costo dei trasporti di terra e materiali vari, diventati 3-4 volte quelli preventivati», ha spiegato il sindaco.

«Sono certo il risultato sarà alla fine uno straordinario colpo d’occhio e potremo davvero pensare a questo impianto come a un fiore all’occhiello a livello provinciale», ha concluso Passera.