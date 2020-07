Maccagno, il nuovo campo di calcio prende forma

Giocare col fresco, giocare sul lago.

Un sogno in questi giorni di calura che dall’anno prossimo, e forse prima, potrà diventare realtà per i tanti sportivi che conoscono e apprezzano da anni la struttura di Maccagno con Pino e Veddasca, a Maccagno.

In questi giorni sono in corso i lavori per la posa del manto in sintetico nella ormai famosa “Arena Wilmer“.

In particolare è all’opera l’azienda che sta posando il drenaggio e gli scarichi delle acque piovane e innaffiamento perché il sintetico di nuova generazione deve essere bagnato.

I lavori sono cominciati dopo l’annuncio del sindaco Fabio Passera che il 15 maggio rese nota la conferma dell’Istituto per il Credito Sportivo con la quale venne concesso un mutuo quindicennale di 500 mila Euro per il rifacimento del manto (in materiale sintetico, quindi senza più manutenzione) del campo sportivo comunale.

È invece si settimana scorsa la notizia dei lavori di approntamento di uno spazio provvisorio per l’atterraggio dell’elisoccorso proprio a poca distanza dal campo sportivo.