Marijuana coltivata in casa, coppia di Gerenzano arrestata a Lainate

Una vera e propria coltivazione di marijuana quella trovata nella casa di una coppia 30enni di Gerenzano trovati dai carabinieri della Stazione di Garbagnate Milanese. Con loro due, i militari, hanno anche fermato un terzo uomo (24 anni) di Caronno Pertusella.

Nei giorni scorsi, i carabinieri avevano notato il 24enne sulla sua auto in un posteggio di Lainate. Insospettiti hanno deciso di effettuare un controllo e così hanno trovato: 3 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed uno smartphone. Nel cellulare è emerso che il 24enne aveva un appuntamento proprio in quel posteggio. Difatti, dopo pochi minuti è sopraggiunta la coppia di italiani residenti a Gerenzano: lui 29 anni e lei 30 anni, con il carico probabilmente destinato al 24enne. Entrambi sono stati trovati in possesso di 115 gr. di marijuana conservati in un involucro nascosto nel bagagliaio. Ma non è finita qui.

A questo punto i carabinieri si sono recati nell’abitazione dei due conviventi e durante la perquisizione hanno rinvenuto un vero e proprio laboratorio di giardinaggio oltre a 440 grammi di marijuana già suddivisi in 5 sacchetti di plastica, 9 grammi di olio di marijuana pressato, 4 confezioni di semi di marijuana e 4 bottiglie di plastica contenenti foglie di marijuana immerse in alcool. In una serra in plastica, munita di aspiratore, lampada a led, ventilatore e termometro erano in fase di crescita 12 piante di canapa di varia altezza. Nell’abitazione non mancava materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione e 800 euro in contanti. Tutto il materiale è posto sotto sequestro mentre per i tre è scattato l’arresto che dovrà essere convalidato dal Gip.

Il 29enne è finito nella casa circondariale di Milano “San Vittore” mentre gli altri due sono agli arresti domiciliari nelle loro rispettive abitazioni.

