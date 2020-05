I migliori ombrelloni da giardino

Allestire il giardino di casa non è sempre facile, ma ci sono complementi ed arredi che non possono mai mancare, come il tavolo, le sedie ed un ombrellone sotto al quale trovare un po’ di ombra nelle giornate di sole. Anche se in molti ne sottovalutano l’importanza e l’utilità, questo è un arredo fondamentale per il proprio spazio verde perché non offre riparo solamente dal sole ma anche dalla pioggia. Avere un ombrellone in giardino è quindi utilissimo, specialmente per coloro che amano mangiare all’aperto ed organizzare grigliate in compagnia.

Gli ombrelloni hanno dei costi piuttosto elevati, ma per fortuna al giorno d’oggi possiamo acquistarli anche online, su portali come Amazon, che permettono di risparmiare parecchio. Se però non sapete distinguere un modello dall’altro e avete bisogno di qualche dritta per scegliere quello giusto per voi, vi consigliamo di continuare a leggere. Vediamo infatti insieme quali caratteristiche devono avere gli ombrelloni da giardino per essere di buona qualità.

Materiale: un dettaglio fondamentale

Un dettaglio davvero importante, che merita attenzione quando si sceglie un ombrellone da giardino è il materiale con cui è realizzato. Questo è un discorso che vale per tutti gli arredi da esterno, perché essendo esposti alle intemperie devono essere in grado di resistere e non si devono rovinare per la pioggia o per i raggi del sole. In linea di massima, qualsiasi complemento che viene venduto come ombrellone da giardino è realizzato in materiali idrorepellenti ma vale comunque la pena verificare. Esistono anche modelli in stoffa, che si possono richiudere in caso di maltempo ma sono decisamente meno comodi e duraturi. Per quanto riguarda invece il sole, l’unico problema che può causare è uno chiarimento del colore: vale dunque la pena optare per un ombrellone bianco o comunque chiaro.

Il montaggio: un aspetto da non sottovalutare

Un altro aspetto da tenere sempre in considerazione quando si è alle prese con la scelta dell’ombrellone da giardino ideale è la semplicità di montaggio. Ci sono infatti modelli che sono dotati di moltissimi pezzi da assemblare tra di loro, il che rende naturalmente più complicata l’installazione. Bisogna inoltre considerare che più elementi ci sono da montare e smontare più aumenta il rischio di perdere qualcuno e di avere dunque problemi in futuro nel riposizionare l’ombrellone con l’arrivo della bella stagione.

Base fissa o girevole?

Gli ombrelloni da giardino migliori sono solitamente dotati di una base, che li mantiene fermi e garantisce solidità a tutta la struttura. Naturalmente, questa deve essere realizzata in materiali come il metallo o il legno che sono robusti, mentre andrebbe evitata la plastica, specialmente se di bassa qualità. Per quanto riguarda la base, però, c’è un altro dettaglio che non bisogna sottovalutare. Esistono infatti modelli con base girevole e modelli che invece la presentano fissa. Quali scegliere? In questo caso dipende dalle preferenze individuali, ma di certo un ombrellone con base girevole è più versatile e pratico, perché si può orientare con più facilità a seconda del giro che fa il sole ed è l’ideale soprattutto per i grandi giardini.