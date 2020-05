I nomi di medici e sanitari morti durante il coronavirus

È un elenco che fa male, non dà tregua perché fugge verso pensieri che vanno agli ultimi brandelli di vita di persone che, chi più e chi meno consapevolmente, andavano incontro a un destino duro ma che prima di concludersi regalava la vita a chi in quel momento soffriva. C’è chi pensa a esempi che vanno a braccetto con l’eroismo, ma forse, semmai ci fosse la necessità di descrivere questi gesti, basterebbe pensare alla più alta forma di umanità. (ac)

Le due lampade che, giorno e notte, irradiano la loro luce in questo Tempio

dedicato ai Medici, possano in eterno tener accesa la fiamma del ricordo di medici e

operatori sanitari che, a causa della terribile epidemia di Covid-19, hanno dovuto

raggiungere la Vita celeste.

Il nostro pensiero riconoscente va ai medici:



1. ROBERTO STELLA

2. LUIGI ABLONDI

3. LUCIANO ABRUZZI

4. SATTAR ABDEL AIROUD

5. ADELINA ALVINO DE MARTINO

6. VINCENZA AMATO

7. CARLO AMODIO

8. PASQUALINO GERARDO ANDREACCHIO

9. GENNARO ANNARUMMA

10. GAETANO AUTORE

11. DOMENICO BARDELLI

12. PIETRO BELLINI

13. MAURIZIO BERTACCINI

14. GIAN BATTISTA BERTOLASI

15. ENRICO BOGGIO

16. MASSIMO BORGHESE

17. GIUSEPPE BORGHI

18. MASSIMO BOSIO

19. EUGENIO MALACHIA BRIANZA

20. EMILIO BRIGNOLE

21. GIANCARLO BUCCHERI

22. ANTONIO BUONOMO

23. ANTONINO BUTTAFUOCO

24. ELFIDIO ENNIO CALCHI

25. MARIO CALONGHI

26. GIULIO CALVI

27. SEBASTIANO CARBÉ

28. ANDREA CARLI

29. MARINO CHIODI

30. CHRABIE NABIL

31. MARCELLO CIFOLA

32. LUIGI CIRIOTTI

33. NICOLA COCUCCI

34. AURELIO MARIA COMELLI

35. BENEDETTO COMOTTI

36. FRANCESCO CONSIGLIERE

37. FRANCESCO CORTESI

38. FRANCESCO DALL’ANTONIA

39. GIANFRANCO D’AMBROSIO

40. ITALO D’AVOSSA

41. FRANCESCO DE ALBERTI

42. FRANCESCO DE FRANCESCO

43. DOMENICO DE GILIO

44. ANTONIO DE PISAPIA

45. GIOVANNI DELNEVO

46. TOMMASO DI LORETO

47. VINCENZO EMMI

48. ANDREA FARIOLI

49. GINO FASOLI

50. DOMENICO FATICA

51. CHIARA FILIPPONI

52. GIUSEPPE FINZI

53. ANNA MARIA FOCARETE

54. FRANCESCO FOLTRANI

55. SANTINO FORZANI

56. GIOVANNI FRANCESCONI

57. VINCENZO FRONTERA

58. FRUSCIANTE LUIGI

59. BRUNA GALAVOTTI

60. MAURIZIO GALDERISI

61. FRANCO GALLI

62. IVANO GARZENA

63. ROSARIO VITTORIO GENTILE

64. MRAD GHVONT

65. CALOGERO GIABBARRASI

66. MARIO GIOVITA

67. RAFFAELE GIURA

68. RENZO GRANATA

69. ALBERTO GUIDETTI

70. GIANDOMENICO IANNUCCI

71. SALVATORE INGIULLA

72. EUGENIO INGLESE

73. NORMAN KENNET JONES

74. NABEEL KHAIR

75. TAHSIN KHRISAT

76. CARMELA LAINO

77. GIUSEPPE LANATI

78. MICHELE LAURIOLA

79. VINCENZO LEONE

80. MARCO LERA

81. ANTONIO LEROSE

82. GABRIELE LOMBARDI

83. PATRIZIA LONGO

84. ROBERTO MARIO LOVOTTI

85. PIERO LUCARELLI

86. ROSARIO LUPO

87. SILVIO LUSSANA

88. LUIGI MACORI

89. ANTONIO MAGHERNINO

90. GIUSEPPE MAINI

91. ABDULGHANI TAKI MAKKI

92. ELISABETTA MANGIARINI

93. LEONARDO MARCHI

94. SILVIO MARSILI

95. GIUNIO MATARAZZO

96. RENZO MATTEI

97. IVAN MAURI

98. ROBERTO MILETI

99. ARRIGO MOGLIA

100. GIANROBERTO MONTI

101. DOMINIQUE MUSAFIRI

102. MARCELLO NATALI

103. ITALO NOSARI

104. GIANCARLO ORLANDINI

105. ALBERTO PAOLINI

106. RICCARDO PARIS

107. CARLO ALBERTO PASSERA

108. MADDALENA PASSERA

109. RENATO PAVERO

110. RAFFAELE PEMPINELLO

111. GIANBATTISTA PEREGO

112. MANUEL EFRAIN PEREZ

113. PAOLO PERONI

114. DINO PESCE

115. GAETANO PORTALE

116. ANTONIO POUCHÈ

117. ALESSANDRO PREDA

118. LUIGI RAVASIO

119. GUIDO RETTA

120. GUIDO RIVA

121. LUCIANO RIVA

122. LUIGI ROCCA

123. MAURA ROMANI

124. MARIO RONCHI

125. FLAVIO RONCOLI

126. OSCAR ROS

127. MARIO ROSSI

128. FABIO RUBINO

129. MARIO LUIGI SALERNO

130. ERMENEGILDO SANTANGELO

131. ALBERTO SANTORO

132. GIANPAOLO SBARDOLINI

133. MARINO SIGNORI

134. SAMAR SINJAB

135. CARMINE SOMMESE

136. GIUSEPPE ALDO SPINAZZOLA

137. MARCO SPISSU

138. MANFREDO SQUERI

139. GIOVANNI STAGNATI

140. VALTER TARANTINI

141. GIULIO TITTA

142. GIOVANNI BATTISTA TOMMASINO

143. GAETANA TRIMARCHI

144. MARCELLO UGOLINI

145. EDOARDO VALLI

146. GIUSEPPE VASTA

147. LORENZO VELLA

148. CARLO VERGANI

149. FEDERICO VERTEMATI

150. IVANO VEZZULLI

151. LEONE MARCO WISCHKIN

152. ZAVARITT CARLO

153. MARZIO CARLO ZENNARO

154. ZUCCO RICCARDO

al tecnico radiologo

1. FRANCESCO MORICCA

ai farmacisti:

1. CAMILLO ALINOVI

2. REANNA CASALINI

3. ANGELA CASOTTI

4. RAFFAELE CORBELLINI

5. PAOLO D’AMBROGI

6. FRANCESCO DE DONNO

7. LUIGI FRANCESCONI

8. PATRIZIO FORTI PAOLINI

9. FIORELLA GALANTI

10. FERNANDO MARCANTONIO

11. GIULIANA OTTOLENGHI

12. ANTONIO PERANI

13. LORENZO ILARIO REPETTO

14. ROBERTA RIGONI STELLA

15. ANTONIO TILLI

16. MAURO TOCCACELI

alle ostetriche:

1. MARIA ROSARIA ESPOSITO

2. IVANA VALOTI

agli infermieri:

1. LUCETTA AMELOTTI

2. OUALID MOHAMED AYACHI

3. DANIELA BERGAMASCHI

4. NICOLETTA CORINA BERINDA

5. SALVATORE CALABRESE

6. KATY ED EMMA DAVIS

7. FRANCESCO DE BERARDINO

8. ANNAMARIA DI GIACOMO

9. ENRICA FAVALI

10. LIDIA LIOTTA

11. CONCETTA LOTTI

12. EDI MAIAVACCHI

13. ROBERTO MARANIELLO

14. LUCIANO MAZZA

15. MARY MONTELEONE

16. ELENA NITU RODICA

17. MARCO OFFREDI

18. ANNA POGGI

19. LINO ROMBO

20. MANUELA SACCHINI

21. DANIELA TREZZI

22. GIUSEPPINA VILLANI

23. ANGELA VINCI

24. I 17 INFERMIERI DI CUI NON È STATO RIVELATO IL NOME

agli operatori e ai volontari della Croce Rossa Italiana

1. SILVANO BARBERO

2. FAUSTO BERTUZZI

3. DIEGO BIANCO

4. ANDREA CUOMO

5. ENZO LUCARELLI

6. MARCELLO MALATESTA

7. EDOARDO MAZZIERI

Vi giunga il nostro saluto con la poesia scritta dalla giornalista Antonella Lucato,

dopo una visita al Tempio.

Soldati morti in trincea

han lottato per aiutare gli altri,

ma un nemico invisibile

non ha avuto compassione,

li ha colti di sorpresa,

nemmeno la loro scienza

ha potuto salvarli,

se ne sono andati

in missione,

senza clamori,

il rumore del mondo è vano e lontano,

silenzioso e’

il rito di passaggio

dalla terra al Cielo,

possano trovare la meritata pace

nella sacralità,

nel luogo che li accoglie.

Amén