Ottantanovenne precipita dal balcone a Saronno, arriva l’elisoccorso

Ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal balcone di un piano rialzato. Sono gravi le condizioni di un uomo di 89 anni, affetto da problemi di salute, che alle 18 di martedì 19 maggio è stato soccorso per una brutta caduta presso il suo domicilio.

È successo a Saronno, in via Volta. Immediatamente si è mossa in moto la macchina dei soccorsi e nel quartiere Prealpi si sono messi in azione i soccorritori sanitari, arrivati con un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Milano, e i carabinieri della compagnia di Saronno.