Parchi a Busto, ecco quali riaprono e quali no da lunedì 11 maggio

Dall’11 maggio riaprono anche a Busto Arsizio riaprono i parchi. L’amministrazione comunale ha però deciso di procedere con una riapertura parziale delle aree verdi.

L’apertura sarà in via sperimentale e saranno “equamente distribuiti nei punti nevralgici della Città che per le loro ubicazione e per le loro caratteristiche strutturali risultano più facilmente monitorabili in termini di afflusso di pubblico”.

PARCO PASTORE, via Pastore – orario di apertura dalle ore 8.00 alle 20.00 PARCO SEMPIONE, Strada Statale Sempione – orario di apertura dalle ore 8.00 alle 20.00 PARCO PER LA VITA, viale Stelvio – orario di apertura dalle ore 8.00 alle 20.00 PARCO FOSCOLO, via Foscolo – orario di apertura dalle ore 8.00 alle 20.00 PARCO GIOTTO, via Giotto – orario di apertura dalle ore 8.00 alle 20.00 PRINCIPESSA MAFALDA, via Principessa Mafalda – orario di apertura dalle ore 8.00 alle 20.00 PARCO MARINAI D’ITALIA, via Ferrer – orario di apertura dalle ore 8.00 alle 20.00 CAMPONE, via Madonna del Monteleone – orario di apertura dalle ore 7.00 alle 19.00 PARCO BRAZZELLI, via Valle Olona – orario di apertura dalle ore 8.00 alle 20.00

L’amministrazione ha deciso poi di prorogare la chiusura dei restanti parchi cittadini, subordinandone l’apertura all’esito della sperimentazione.

Nella lista potrebbe anche rientrare il Parco Altomilanese per il quale, però, al momento rimane in vigore l’ordinanza di chiusura che durerà fino all’11 maggio compreso. L’eventuale riapertura sarà quindi a decorrere dal giorno successivo, salvo revoche anticipate ma non ancora comunicate.