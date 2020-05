Piante di “maria“ alte un metro, coppia arrestata

Nella serata di venerdì a Viggiù, militari della locale Stazione carabinieri, con l’ausilio di personale della Polizia Locale del Monte Orsa, hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di conviventi già noti per precedenti di polizia in materia di stupefacenti, poiché accusati di coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso.

Lui e lei a seguito della perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 9 piantine di marijuana dell’altezza di un metro circa.

Gli arrestati sono stato associati presso la casa circondariale di Varese e Monza in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione dell’autorità giudiziaria.