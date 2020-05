Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto Rilancio

Il decreto Rilancio presentato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte è stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Matterella e si appresta ad entrare in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il maxiprovvedimento, pensato per sostenere l’economia italiana piegata dall’emergenza Coronavirus, era stato annunciato ad aprile ma è slittato fino al 14 maggio quando è stato infine approvato dal Consiglio dei Ministri. Contiene interventi dello Stato per 55 miliardi di euro oltre ale nuove disposizioni sulla mobilità dei cittadini alla fine del lockdown.