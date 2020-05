Il primo giorno della fase 2 a Varese

Si è cominciata a ripopolare la città di Varese, nel primo giorno della fase 2: parchi riaperti, diversi cantieri ripartiti, maggior numero di persone per le vie dalle città.

Galleria fotografica Il primo giorno della fase due 4 di 22

Molte persone a piedi, in una giornata bella anche dal punto di vista metereologico: con attenzione alle mascherine e al distanziamento sociale e parecchi controlli della polizia, soprattutto nei punti principali di snodo, come le stazioni, ma anche in zone significative della città come piazza Monte Grappa.

Ripartiti anche i cantieri: non solo quello più grande delle stazioni, che ha ripreso le demolizioni, ma anche quelli più piccoli. Dalle installazioni di Open Fiber alla “rinfrescata” dalla segnaletica orizzontale, ai cantieri privati come quelli dei locali in centro che stavano per aprire e hanno subito un drammatico stop.

Le principali code, ordinate e distanziate però, si registrano davanti alle banche e davanti ai negozi di telefonia, dove sono possibili le ricariche.

Traffico automobilistico in grande aumento, mentre lo stesso non vale per i mezzi pubblici: il personale di Trenord nella mattina di lunedì non segnala un aumento di passeggeri verso Milano, e solo un piccolo aumento verso Varese dai paesi limitrofi, forse dovuto alla riapertura del mercato che quest’oggi vedeva la quasi totalità di bancarelle alimentari, una decina. Secondo le prime indicazioni non sono aumentati significativamente, in queste prime ore nemmeno gli utenti di Autolinee Varesine.

Bar ancora chiusi, ma non tutti: spicca il caso del Bar Nuovo in piazza Repubblica, che ha deciso, caso unico nella mattina del lunedì di fare il “take away” consentito da oggi non solo di panini o pranzi, ma anche di caffè e cappuccini.

Una iniziativa che ha riscosso piuttosto successo: ricordiamo però che nulla di quello che viene preso “take away” può essere consumato davanti al locale o nei pressi, che bisogna tenere la mascherina e che bisogna mantenere il distanziamento sociale.

Il caso di piazza Repubblica risulta essere a nostra conoscenza l’unico in città, ma il nostro sguardo non può che essere parziale: Se ci sono altre segnalazioni, fatele sulla nostra mappa della consegna a domicilio, che da oggi segnala anche l’asporto e il take away.

RIAPERTI ANCHE I CIMITERI

Hanno riaperto da questa mattina, nel quadro della “fase 2”, anche i cimiteri cittadini. L’orario di apertura è quello consueto, dalle 8.00 alle 18.00, ma per l’accesso valgono le regole disposte dall’ordinanza emanata dal Presidente di Regione Lombardia lo scorso 30 aprile: divieto di assembramento, distanziamento personale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Nel dettaglio si ricorda che è necessario mantenere almeno un metro di distanza interpersonale; utilizzare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di nasco e bocca; disinfettare puntualmente le mani e utilizzare, per quanto possibile, guanti monouso.