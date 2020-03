Consegne a domicilio contro il coronavirus: ecco la mappa dei negozi

Consegne a domicilio: ecco la formula per far sì che le persone possano fare acquisti senza uscire di casa e per tutelare i negozi di vicinato, le realtà commerciali più minacciate dalle necessarie misure per il contenimento dell’epidemia di coronavirus.

Questa mattina Varesenews ha lanciato l’idea di raccogliere le segnalazioni di tutti i negozi che in questi giorni si offrono di consegnare la spesa a casa dei clienti. Nel giro di poche ore più di un centinaio di esercizi hanno deciso di aderire al progetto. Si possono visualizzare su questa mappa:

Le icone che li rappresentano indicano la categoria merceologica, il menù a tendina nella parte superiore consente di selezionare il territorio di un comune. Selezionando un punto vendita compare una finestra che indica tutti i prodotti in vendita, l’eventuale costo di consegna e il numero di telefono per contattare l’esercente.

La raccomandazione è quella di mantenere un metro di distanza all’atto della consegna e, per quanto possibile, di favorire i pagamenti digitali.

I negozianti che volessero inserire la propria attività sulla mappa possono compilare il modulo che si trova qui.

Foto di Alexas_Fotos da Pixabay