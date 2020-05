Rapina al Carrefour di Sesto Calende

Attorno all’ora di pranzo di domenica 3 maggio si è consumata una rapina all’interno del supermercato Carrefour di Sesto Calende, in via Sempione. Un uomo col volto coperto, non è ancora chiaro se armato, si è fatto consegnare l’incasso della mattinata dall’unica cassiera al lavoro in quel momento. L’uomo, che avrebbe agito da solo, è poi fuggito con un bottino di circa 500 euro.

Quando i Carabinieri della Compagnia di Gallarate sono arrivati sul posto, del rapinatore non c’era più traccia. I militari stanno ricostruendo la vicenda per risalire all’autore del colpo. Smentita la notizia circolata sui social di una seconda rapina in un altro supermercato della zona.