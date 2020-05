Riapertura dei centri raccolta

Il comune di Luino informa che a decorrere da sabato 9 maggio, saranno riaperti al pubblico i centri di raccolta anche nelle giornate di sabato e domenica, secondo gli orari previsti dal calendario (immagine di repertorio).

Nel rispetto degli ultimi provvedimenti, sia nazionali sia regionali, emanati per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono confermate le seguenti disposizioni/raccomandazioni valide per l’accesso al conferimento in tutti i centri di raccolta comunitari:

a) L’accesso ai centri di raccolta è consentito a nr. 3 utenze contemporaneamente attuando la modalità di distanziamento;

b) le strutture devono essere utilizzate unicamente per quelle frazioni di rifiuto per le quali non è attivo il servizio di raccolta domiciliare;

c) separare anticipatamente il materiale da conferire presso le proprie abitazioni per

ridurre i tempi di permanenza presso i centri e favorire il conferimento delle altre utenze;

d) recarsi ai centri di raccolta muniti di mascherine e guanti e di attenersi alle indicazioni generali ampliamente diffuse da parte di tutti i mezzi di comunicazione per contrastare e contenere il diffondersi del virus;

e) recarsi presso le strutture a ridosso dell’orario di chiusura, in considerazione delle

limitazioni in termini di numero utenze che contemporaneamente posso accedere,

potrebbe non garantire l’accesso al conferimento.